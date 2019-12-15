Başkan Erdoğan yapışık ikizlerle ilgili müjdeyi verdi: İlk etabı yapıldı





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, dünyadaki sağlık sistemi ve Türkiye'nin sağlıkta gelmiş olduğu noktaya anlatırken ilham kaynağının Kanuni Sultan Süleyman'ın 'olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözü olduğunu hatırlattı.



İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;



VATANDAŞ 'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN' DERSE

Sevdam dediğim bu şehir hastaneleri meselesi yurt dışı seyahatlerimde, belediye başkanlığım döneminde bazı gördüğüm örneklerden kaynaklanıyordu. Onlar geri gitti biz sıçramayı yaptık öne çıktık. İlham kaynağımız Kanuni Sultan Süleyman'ın 'olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyor ya, o. Bir Devleti-i Aliyeyi Osmaniye'yi sağlıklı nefese feda edecek kadar bu işe önem vermiş. Bunu milli bütçeden mi yapalım, yoksa bu konuyla ilgili olarak yap-işlet-devret anlayışıyla mı yapalım dedik. Önceleri adımı yap işlet devret şeklinde adımı attık. Hedef önce büyükşehirler olsun dedik. Şu anda inşaatların bir kısmı bitti. Bir kısmının da şu anda inşaatları devam ediyor. Ankara'da Bilkent bitti, Etlik bitmek üzere. İstanbulumuzda çok daha büyük hastane olarak İkitelli tarafında orası hızla devam ediyor. Şimdi orada bir tane de Samandıra'da yapılacak olan Anadolu yakasının hastanesi var ki, çok çok büyük hastane olacak. Biz insanımızı özellikle müracaatını yapıyorsun 7-8 ay sonraya gün alıyorsun, böyle zamanlar yaşadık, artık millet bu durumları yaşamasın istiyoruz. Vatandaş şu hastanelerimizde 'Allah devletimizden razı olsun' derse biz rahatlarız. Eksiklerimiz olabilir, ayrı konu.





İNŞALLAH 14-15 OCAK'TA AMELİYATIN İKİNCİ ETABI YAPILACAK

Şu anda yapılacak olan hastanelerle Türkiye farklı bir yöne gidiyor. Amerika, Avrupa bu işi başaramadı. Şu anda biz bazı ilaçları ücretsiz verir hale geldik. Geçenlerde başları birbirine yapışık, anne, baba feryat ediyor. Sonra ben doktor arkadaşlarıma söyledim, bakan arkadaşıma söyledim, öyle ilginç bir şey ki, İngiltere'de bir Hintli Müslüman doktor bu işlerde mahirmiş. Biz tabii ona ulaştık. Ameliyatı yapmış. Onun bedelini de bir armatör karşılamış. 1 milyon paundun üzerinde bir rakam. Bu olay başımıza gelince yardımda bulunacak kişi çıksa da çıkmasa da bakan arkadaşlarımıza, doktorlarımıza dedim ki, 'gerekirse devlet olarak gireriz, anne ve baba evet derse operasyonu yaptıralım'. Sonra o armatörün ortağı bu fakiri de çok seviyormuş, onu da ben karşılayacağım dedi. 1 milyon paundun üzerinde. O da onu üstlendi. Şu anda ameliyatın ilk etabı yapıldı. İnşallah Ocak'ın 14-15'inde ikinci etabı ve diğer serileri yapılacak. Şu anda bakanımız, doktor arkadaşlar İngiltere ile irtibat halindeler. Geçen babasıyla görüştüm, baktım mutlu.