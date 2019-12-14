Şampiyona Rum engeli

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral'in (15) 'Türkiye kökenli' olduğu gerekçesiyle Rum tarafına geçişine izin vermedi. Larnaka kentinde yapılacak ödül töreni için Rum kesimine giremeyen lise öğrencisi Meral ve öğretmenleri skandal karar üzerine sınır kapısından dönmek zorunda kaldı.
- Güncel
- 14.12.2019
- Gazete
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