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  • Son Güncelleme: 14.12.2019 10:28

İkinci yargı paketinde son durum nedir? ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?

ne zaman çıkacak? MHP'nin gündeme getirdiği af yasası ile ilgili mahkum ve ailelerinin araştırmaları sürüyor. Bilindiği üzere birinci yargı paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İkinci yargı paketinde yer alacak af yasasının ne zaman çıkacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, İkinci yargı paketinde son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?

Af yasası ne zaman çıkacak? Kamuoyunda genel af ve ceza indirimi olarak bilinen af yasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belirlediği 10 suçtan 6'sına kesinlikle ceza indirimi yapılmaması talimatını vermişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de 2018 yılında verdikleri teklifi bekletmeye alacaklarını belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından binlerce vatandaş af yasası konusunda meraklı bekleyişe geçti. Peki, İkinci yargı paketinde son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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