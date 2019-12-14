ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Senatosu, skandal bir adım atarak 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı onayladı. Senato, dördüncü kez oylanan tasarıyı oy birliği ile kabul etti. Ankara bu adıma sert tepki verdi. ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield Bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcımız Sedat Önal adı geçen karara karşı tepkimizi iletmiştir" denildi.AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti "Sözde soykırım tasarısını esefle kınıyor, reddediyoruz" dedi. HDP ise her zamanki gibi muhalefet etti.