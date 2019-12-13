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  • 13.12.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 18:10

Son dakika: 'de 680 düzensiz yakalandı

'de illegal yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 680 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yurt dışına kaçarken yakalandılar! Yer: Edirne

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Fas, Bangladeş, Pakistan, Suriye, ve Cezayir uyruklu 680 düzensiz yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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