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FETÖ’cüler tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 5'i dün tutuklandı.

FETÖ’cüler tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 5'i dün tutuklandı.

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