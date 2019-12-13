Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 5'i dün tutuklandı.
- Güncel
- 13.12.2019
- Gazete
FETÖ’cüler tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 5'i dün tutuklandı.
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