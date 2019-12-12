Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Mersin açıklarında saat 20.29'da 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 3.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.12.12 20:29:33 36.0080 33.6457 3.9 -.- 3.1 3.1 YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2019.12.12 20:01:00 39.6630 25.6377 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.12.12 19:41:09 39.5352 28.8380 4.8 -.- 2.3 -.- SARISIPAHILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2019.12.12 19:14:12 38.0770 26.9182 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.12.12 19:01:35 38.8922 26.1253 7.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.12.12 17:43:25 37.4178 29.3830 7.2 -.- 1.3 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2019.12.12 17:32:56 40.8212 29.0292 17.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel

2019.12.12 16:26:29 39.4993 28.2263 4.7 -.- 1.2 -.- DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2019.12.12 16:16:27 39.4417 27.9008 5.9 -.- 2.5 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.12 16:10:44 39.0910 29.0685 5.5 -.- 2.2 -.- KALKAN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2019.12.12 15:35:09 38.3647 28.4237 5.0 -.- 1.3 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2019.12.12 15:21:39 36.9633 27.5402 4.9 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.12 14:57:00 40.6045 36.6277 9.8 -.- 1.9 -.- ENDEKPINAR-ERBAA (TOKAT) İlksel

2019.12.12 14:47:08 40.1658 28.8733 0.0 -.- 2.1 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA) İlksel

2019.12.12 14:34:29 39.0637 27.5242 0.0 -.- 1.7 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2019.12.12 13:59:07 39.2152 26.4118 8.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.12.12 13:57:09 38.3147 30.7442 3.4 -.- 1.3 -.- KILICKAYA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel