AYRINTILAR GELİYOR...
Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
Son dakika haberi... Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz" dedi.
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu bunun için parti kuruyor!
- TSK'da Esma Çevik bitmez!
- Eski İranlı ajan Mesut Mevlevi'nin ölüm emrini Zindaşti verdi!
- Son yılların en büyük sahte içki operasyonu! Tam 200 ton...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.