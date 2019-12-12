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  • 12.12.2019 14:06
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 14:06

Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan 'ye övgü dolu sözler

Son dakika haberi... Bulgaristan Başbakanı Borisov, hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Borisov, "Hiçbir ülke ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz" dedi.

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