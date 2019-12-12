Niğde'de yarın okul tatil mi? Aralık ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenenlerden birisi de eğitim hayatı geliyor. Kar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre 13 Aralık Cuma günü sağanak yağış ve kar yağışı görülecek iller açıklandı. Niğde'de buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, 13 Aralık Cuma Niğde'de okullar tatil mi? Niğde Valiliği ve MEB açıklama yaptı mı? Okullar tatil olursa detaylar takvim.com.tr'de

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