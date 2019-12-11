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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 12:13

Şehit düşen Emniyet Müdürü ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı

'de, Müdürü 'nin şehit olduğu silahlı saldırının yıl dönümünde, eşi 'nin olayı ilk anda duymaması için görevlilerinin çaba harcadığı ortaya çıktı. Özel kalem görevlisi polis memuru 'in, Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi'yi taşıyan koruma polisi 'ı telefonla aradığı, olayın Hattı'na iletildiğini, telsizde görüşme trafiğinin arttığını belirterek, Leyla Verdi'nin duymaması için otomobildeki telsizi kapatmasını istediği öğrenildi.

Şehit düşmüştü! Kahreden detay

'de, 11 Aralık 2018'de, trafik polisi 'nun Müdürü 'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaraladığı saldırının yıl dönümünde yeni bilgiler ortaya çıktı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırının eşi tarafından ilk anda duyulmaması için görevlilerinin çaba harcadığı ifadelere yansıdı.

Özel kalem görevlisi polis memuru 'in, telefonla aradığı koruma polisi 'dan olayın Hattı'na iletildiğini ve telsizde görüşme trafiğinin arttığını belirterek, Leyla Verdi'nin duymaması için seyir halinde olduğu otomobildeki telsizi kapatmasını istediği öğrenildi.



Beder, ifadesinde, makamdan gelen silah sesleri üzerine 155 Polis İmdat Hattı'nı aradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ambulans istedim. Birkaç defa 155'i aradığımı hatırlıyorum. Ben tekrar odama geçtim. Odama geçtikten sonra kapımı kapatıp, kapatmadığımı hatırlamıyorum. Sekreter Reyhan odama geldi, 'Sakin ol' dedi. Aklıma sayın müdürümüzün eşi hanımefendinin şoförü olan Mevlüt Yılmaz'ı aramak geldi. Mevlüt'ü aramaktaki amacım, 'emniyette olan karışıklığı polis telsizinden hanımefendi duyar' diye düşünmüştüm. Mevlüt'ü aradım, 'Telsizi kapat, buralar karıştı, hanımefendinin arkadaşlarını ara' dedim. Mevlüt Yılmaz'ın hanımefendiyi okuldan almaya gittiğini bildiğim için araçta telsiz olduğu biliyordum. Mevlüt'e ilk olarak 'Telsizi kapat' dememin sebebi, 155'i aradığım içindir. Mevlüt'e ne için hanımefendinin arkadaşlarını ara dediğimi hatırlamıyorum. Belki Mevlüt bana 'Ne yapayım' diye sormuş olabilir."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU VE 40 YIL HAPİS İSTEMİ
Öte yandan Müdürü Altuğ Verdi'ye yönelik saldırıyla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada, 41 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

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