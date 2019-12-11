Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yaptırım tepkisi

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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