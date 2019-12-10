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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 00:35

Son dakika: 'de korkutan ! İstanbul'da da hissedildi! İşte 10 Aralık Kandilli son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23.14'te 'de 4.6 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.


Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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