Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
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