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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 11:56

duyurdu: PKK/’li 2 terörist, örgütten kaçarak teslim oldu

: Terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak ’nin kuzeyinde PKK/’li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu.

PKK/YPG’li 2 terörist örgütten kaçarak teslim oldu

'nin kuzeyinde PKK/'li iki teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

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