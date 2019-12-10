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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 19:31

Emine Erdoğan, ABD'nin 'in eşi ile bir araya geldi

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin 'in eşi ile bir araya geldi. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de bulundukları süre içinde ülkemizin güzelliklerini yakından tanımalarını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Elizabeth Fritschle ile bir araya geldi

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin 'in eşi ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda Türkiye'ye görevlendirilen ABD'nin Büyükelçisi Sayın David Satterfield'in kıymetli eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.



Türkiye'de bulundukları süre içinde ülkemizin güzelliklerini yakından tanımalarını umut ediyorum." ifadesini kullandı.



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