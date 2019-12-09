Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe mevkisi açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 7'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere Afganistan ve İran uyruklu toplam 38 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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