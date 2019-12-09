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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:52

Son dakika: 'nin Enez ilçesinde 38 yakalandı

Son dakika haberi... 'nin Enez ilçesi açıklarında, la 'a gitmeye çalışan, ve uyruklu 38 yakalandı.

Lastik botla kaçarken yakalandılar!
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe mevkisi açıklarındaki ta, bir grup olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışan 7'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere ve uyruklu toplam 38 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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