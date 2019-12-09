10 Aralık hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 10 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarıları...

O İLLER İÇİN KAR UYARISI

Malatya'da bugün çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı, Van'da parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı hava hakim olacak.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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