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  • 09.12.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 17:21

'nın 'larla başı belada! Yine düştü!

Her fırsatta aleyhinde hamleler yapan ’nın ’lar ile başı belada. Fransız ‘’ adlı savunma şirketinin geliştirdiği tipi , test sürüşünü dahi geçemedi. SİHA’nın denize çakılması sosyal medyada alay konusu oldu.

Fransa'nın SİHA'larla başı belada! Yine düştü!

'nin her geçen gün yeni başarılara imza attığı alanında da kolları sıvadı.

'' adlı savunma şirketinin geliştirdiği tipi insansız hava aracı, dünkü test uçuşunda oluşan bir hata sonucu denize çakıldı.

Model ismi 'Patroller' olan İHA, daha önce de havada sadece 10 dakika kalabilmiş ve yerleşim birimine düşmüştü.

O kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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