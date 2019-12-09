FETÖ'nün darbe girişiminde Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesine yönelik darbeci general Semih Terzi ile WhatsApp'tan yazıştığı belirlenen eski tuğgeneral Ahmet Otal, müebbet hapse çarptırıldı.
- Güncel
- 09.12.2019
- Gazete
FETÖ’cü Otal’a müebbet
FETÖ'nün darbe girişiminde Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesine yönelik darbeci general Semih Terzi ile WhatsApp'tan yazıştığı belirlenen eski tuğgeneral Ahmet Otal, müebbet hapse çarptırıldı.
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