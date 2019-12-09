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FETÖ’cü Otal’a müebbet

FETÖ'nün darbe girişiminde Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesine yönelik darbeci general Semih Terzi ile WhatsApp'tan yazıştığı belirlenen eski tuğgeneral Ahmet Otal, müebbet hapse çarptırıldı.

FETÖ’cü Otal’a müebbet
FETÖ'nün darbe girişiminde Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesine yönelik darbeci general Semih Terzi ile WhatsApp'tan yazıştığı belirlenen eski tuğgeneral Ahmet Otal, müebbet hapse çarptırıldı.

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