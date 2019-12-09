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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 14:38

Boğaziçi Ekspresi yeniden raylarda!

2014 yılında durdurulan Boğaziçi Ekspresi, ve arasında yüksek hızlı trenlerinin durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılamak için yeniden raylara indi. İlk seferini düzenleyen Boğaziçi Ekspresi, ’e geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi'nin seferlerine başladığını açıklamıştı.

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