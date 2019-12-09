Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bölgesel sorunların üstesinden ancak bölgesel sahiplenme ile gelinir. Asya'da bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır. Bugün onaylanacak bildiri işte bu arayışların meyvesidir. İnşa etmek zor yıkmak kolaydır.

MÜLTECİ SORUNU

Afganistan'dan İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya çok ciddi bir mülteci akını var. Son yıllarda elde edilen kimi kazanımlara odaklanarak Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan sorunlar doğuracaktır. İçinde bulunduğu her dönemde Afganistan'ı her alanda desteklemeliyiz. İstanbul süreci Afganistan'la ilgili paydaşları bir araya getiren tek platformdur. Çok boyutlu ve kronik sorunların kısa sürede çözüme kavuşması beklenemez.





AFGANİSTAN'DAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Afganistan kardeş kavgasından çok çekmiş çok ağır bedeller ödemiş bir ülkedir, kardeş kavgasının kazanı yoktur. Afgan siyasetindeki etnik fay hatlarının giderek keskinleştiğini görüyor ve bundan da kaygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı Afgan halkının iradesiyle belirlenecektir. Bu noktada seçim sürecinin meşruiyetine gölge düşmesin aksi taktirde Afgan halkının demokrasiye olan inancını kaybetmesi gibi bir netice ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır.





TERÖRLE MÜCADELE

Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri destekten teşekkür ederim .TMV Afganistan'da 12 okulu devraldı. Afgan dostlarımız arasında diyalog ve müzakere hususunda rekabete girdiğimiz takdirde zaman ve enerji kaybı yaşanması mukadderdir.

Afganistan'da tesis edilecek kalıcı bir barışın terörlü mücadelemize büyük bir güç katacağı aşikardır. DEAŞ'ın Afganistan'da yeniden zemin kazanmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Afgan güvenlik güçlerinin son haftalarda elde ettiği başarı memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasını engellemek elzemdir.