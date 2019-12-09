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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 23:04

Bakan Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

, ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Soçi Mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekât Bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

, ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu görüşmede, Soçi Mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekât Bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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