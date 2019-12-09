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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 20:06

Sözcülüğü kuruldu

, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesi kurdu. özcülük görevine atanan Strateji Geliştirme Başkanı , kamuoyunun doğru, sağlıklı ve gecikmeksizin bilgilendirilmesi amacıyla düzenli olarak açıklamalar yapacak.

Adalet Bakanlığı Sözcülüğü kuruldu

, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesi kurdu.

Sözcülüğe, Strateji Geliştirme Başkanı getirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde, yürütülen faaliyetlerle ilgili kamuoyunun doğru, sağlıklı ve gecikmeksizin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesi oluşturuldu.

Bu göreve getirilen Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Bakanlığın çalışmaları hakkında, düzenli olarak yazılı ve sözlü açıklamalar yapacak.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini 2017 yılından bu yana yürüten Ertuğrul Çekin, Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İdari Yargı Hakimi olarak mesleğe başlayan Çekin, sırasıyla İdare Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunda görev yaptı.

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