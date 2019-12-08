Sabah gazetesi yazarı Salih tuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arada da olsa doğru söylediğini yazdı. "Mesele doğruyu bulup yakalamakta" diyen Tuna, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'daki bir konuşmasını hatırlatarak, "Çok değiştiklerini anlattığı Diyarbakır'daki bir toplantıda Kılıçdaroğlu, "1930'ların CHP'si değiliz" demişti." ifadelerini kullandı.

EKSİK DOĞRU

Kılıçdaroğlu'nun doğrusunun bile eksik olduğunu dile getiren Tuna, "Lakin, biraz eksik bir doğru. Eksik dediğim, CHP sadece 1930'ların değil, 70'li yıllardaki Ecevit'in de CHP'si değildir. Dahası, Baykal'ın da CHP'si değildir. CHP bugün kaset kumpasıyla kendisini genel başkanlık koltuğuna oturtanlara "vekalet" etmek zorunda olan Kılıçdaroğlu'nun partisidir" dedi.

İşte Salih Tuna'nın yazısından ilgili bölüm:

CHP Genel Başkanı çok fazla yalan söylüyor ama o kadar da "partizan" olmayın arada bir doğru söylediği de oluyor.

Bütün mesele o doğruyu bulup yakalamakta.

Ben bir tane buldum mesela.

Siz de bulursanız lütfen bana gönderin, bu köşede yayımlayayım.

Yanlış anlamayın, ben buldum siz bulamazsınız, demeye getirmiyorum. Gururdan, kibirden Allah'a sığınırım.

Pekâlâ siz de bulabilirsiniz. Sadece biraz çalışacak, gayret göstereceksiniz. Evinizde veya işyerinizde, fark etmez. Yeter ki arayın. Aramadan bulunmaz. Bulamadığınız anlarda da sakın ola umutsuzluğa kapılmayın. Malumunuz, bilim her geçen gün ilerliyor.

Şuncağızı belirtmeyi ihmal etmeyeyim: Kılıçdaroğlu'nun bir tane doğrusunu buldum dediğim birkaç yıl öncesinde serdettiği bir doğrudan ibarettir.

Takdir edersiniz ki, "doğru" da dünde kaldı diye "yanlış" olmaz. Doğru doğrudur.

Zaman tahdidi yok, siz de istediğiniz zaman diliminden bulabilirsiniz. Sonuçta Kılıçdaroğlu'ndan sadır olabilecek doğrulardan bahsediyoruz, o kadar vicdansız değilim.

Benim bulduğum şudur:

Çok değiştiklerini anlattığı Diyarbakır'daki bir toplantıda Kılıçdaroğlu, "1930'ların CHP'si değiliz" demişti.

İş bu söz isabetlidir, doğrudur yani.

Lakin, biraz eksik bir doğru. Eksik dediğim, CHP sadece 1930'ların değil, 70'li yıllardaki Ecevit'in de CHP'si değildir.

Dahası, Baykal'ın da CHP'si değildir.

CHP bugün kaset kumpasıyla kendisini genel başkanlık koltuğuna oturtanlara "vekalet" etmek zorunda olan Kılıçdaroğlu'nun partisidir.

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