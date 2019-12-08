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O DEAŞ’lı tutuklandı

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Türk güvenlik güçlerince yakalanarak Kanada'ya iade edilen örgüt üyesi İkar Mao (22), dün terör suçundan tutuklandı.

O DEAŞ’lı tutuklandı
Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Türk güvenlik güçlerince yakalanarak Kanada'ya iade edilen örgüt üyesi İkar Mao (22), dün terör suçundan tutuklandı.

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