O DEAŞ’lı tutuklandı

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Türk güvenlik güçlerince yakalanarak Kanada'ya iade edilen örgüt üyesi İkar Mao (22), dün terör suçundan tutuklandı. Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Türk güvenlik güçlerince yakalanarak Kanada'ya iade edilen örgüt üyesi İkar Mao (22), dün terör suçundan tutuklandı.
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