10 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? MEB ve Valilik açıklamaları özellikle sosyal medyada öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meteoroloji'nin verilerine göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yağış bekleniyor.

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Hava sıcaklıklarında pek bir değişiklik beklenmiyor. İşte il il hava durumu...

10 ARALIK SALI YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

10 Aralık'ta okulların tatil olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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