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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 16:40

Ordu'da binlerce kişi Ceren için toplandı

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen için Fatsa ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Ceren Özdemir’in arkadaşı , “Ceren de bir hayattı ve daha önünde çok yaşam hayatı olan hayalleri olan biriydi. Artık susmuyoruz, bu düzene son demeliyiz. Bu canları alan katillerin cezalarını almalarını ve bir daha böyle bir olay kimsenin başına gelmemesi için yasal bir düzen yapılmasını istiyoruz” dedi.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş Plevne Meydanı'nda sessiz bir şekilde sona erdi. Yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Gerçekleşen yürüyüşe Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu başkanları, STK temsilcileri, dernekler ve çok sayıda Fatsa halkı iştirak etti.

Kalabalık, ellerinden yazılı pankartlarla yürüyerek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

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