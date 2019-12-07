Ordu'da binlerce kişi Ceren için toplandı

Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş Plevne Meydanı'nda sessiz bir şekilde sona erdi. Yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Gerçekleşen yürüyüşe Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu başkanları, STK temsilcileri, dernekler ve çok sayıda Fatsa halkı iştirak etti.

Kalabalık, ellerinden yazılı pankartlarla yürüyerek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.