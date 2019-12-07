7 Aralık EYT, Af, Nafaka 3600 ek gösterge, taşeron işçi kıdem tazminatı yasası çıktı mı? İşte son durum

7 Aralık EYT, nafaka, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatında son gelişmeler neler? Milyonlarca vatandaş Meclis'ten gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin maaşına yansıyacak olan 3600 ek göstergenin yanı sıra prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen EYT'liler yasanın çıkıp çıkmayacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 7 Aralık EYT, nafaka, 3600 ek gösterge, taşeron, kıdem tazminatı yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler...

AF YASASINDA SON DURUM NEDİR?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen teklif ile ilgili "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" açıklaması yaptı. İndirimin hangi suçları kapsayıp hangi suçları devre dışı bırakacağı konusunda görüşmeler devam ediyordu. MHP'nin kapsamı genişletmek istemesi üzerine süreçte gecikme yaşanmıştı.

"Teklifimizi beklemeye aldık"

Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim