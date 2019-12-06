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  • 06.12.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 17:37

'dan hakkında skandal açıklamalar!

'de "darbe girişimine yardımcı olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında müebbet hapis istenen, ardından geçen yıl salıverilen casus Andrew , Macar haber sitesi Mandiner'e konuştu. Brunson ile olan çarşaf çarşaf pozlarını unutarak bir "rehin alma diplomasisinin" kurbanı olduğunu söyledi.

Brunson'dan Türkiye hakkında skandal açıklamalar!

'de geçirdiği 20 yılı anlatan , "Hakkımdaki iddialar temelsizdi, yalana dayalıydı" dedi. Brunson bu yıl vatandaşı da olmuştu.

Serbest bırakılması için 'nin Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar uyguladığı Brunson, "Bir ülkesinin bir başka NATO ülkesini cezalandırmasına neden oldum" dedi.

Brunson uzun mülakatta, 1990'lı yılların ortalarından bu yana Macaristan vatandaşı eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'de yaşadığını anlattı.

Misyoner olarak 'de faaliyet gösteren Brunson, bu uzun süre içinde attığı her adımın yetkililer tarafından bilindiğini, izlendiğini, yaptıkları tüm faaliyetleri devlete bildirdiklerini, dolayısıyla gizli saklı hiçbir işinin olmadığının altını çizdi.

Brunson, savcılar tarafından "darbe girişimine yardımcı olmakla, ve gibi terör örgütlerine yardım etmekle" suçlanmasının akla hayale sığmayacak iddialar olduğunu savundu.

ABD'li casus, "Hayatımda Gülen hareketinden hiç kimseyle karşılaşmadım, onlarla irtibatım olmadı, hapse atılıncaya kadar...Orada ise beni onlarla aynı hücreye koydular" dedi.

TERÖRİSTLERLE ÇARŞAF ÇARŞAF FOTOĞRAFLARINI UNUTTU REHİN ALINDIM DEDİ
Brunson sahte ve yalana dayalı iddialarla bir "rehin alma diplomasisinin" kurbanı olduğunu, savcılığın belgelerinin her birinin komploya dayandığını iddia etti.

Savcılık tarafından kendisi hakkında kötü şeyler söylemekle görevlendirilen tanıkların bilhassa mahkemeye getirildiğini söyleyen Brunson, "tüm dava süresince kendisinden itiraf koparılabilmek için" üzerinde muazzam bir baskı olduğunu da ekledi.

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