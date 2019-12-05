Demirtaş’ın sağlığı iyi Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversite hastanesine sevk edilen Demirtaş'ın hayatıyla ilgili tehdit edici bir bulguya rastlanılmadığı vurgulandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversite hastanesine sevk edilen Demirtaş'ın hayatıyla ilgili tehdit edici bir bulguya rastlanılmadığı vurgulandı. TÜM MANŞETLER