Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversite hastanesine sevk edilen Demirtaş'ın hayatıyla ilgili tehdit edici bir bulguya rastlanılmadığı vurgulandı.
- Güncel
- 05.12.2019
- Gazete
Demirtaş’ın sağlığı iyi
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversite hastanesine sevk edilen Demirtaş'ın hayatıyla ilgili tehdit edici bir bulguya rastlanılmadığı vurgulandı.
- PKK tarafından kaçırıldı! "Ya sen kızını ikna edersin..."
- Serter’e 13 yıl
- Ankara'da sahte içki operasyonu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.