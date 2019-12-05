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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 13:23

'a büyük darbe! 'da gözaltına alındılar!

ve 'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si 'da gözaltına alındı.

DEAŞ'a büyük darbe! Ankara'da gözaltına alındılar!

ve 'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si başkentte yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 yabancı uyruklu zanlıdan 7'si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılardan 5'inin Irak ve 2'sinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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