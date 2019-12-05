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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 18:16

6 'ta yarın mi? Kar tatili var mı? MEB açıklaması...

6 'ta yarın mi? 'ta yarın okullar tatil mi 6 Aralık Sivas'ta kar tatili var mı? MEB son dakika açıklamaları neler? Sivas'ta yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Sivas'ta dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Peki Sivas'ta yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Sivas'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Sivas'ta kar tatili var mı? Sivas'ta kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Sivas'ta kar yağışı ne zaman olacak? İşte Sivas 6 günlük hava durumu raporu.... Sivas'ta dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akıncılar'da 6, Suşehri'nde 13, Şarkışla'da 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 ARALIK CUMA

Sivas'ta okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

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