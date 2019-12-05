Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Sivas'ta kar tatili var mı? Sivas'ta kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Sivas'ta kar yağışı ne zaman olacak? İşte Sivas 6 günlük hava durumu raporu.... Sivas'ta dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akıncılar'da 6, Suşehri'nde 13, Şarkışla'da 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 ARALIK CUMA

Sivas'ta okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

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