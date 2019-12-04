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Rusya ile 13. devriye

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. Kara devriyesine iki taraftan da dörder olmak üzere 8 kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) eşlik etti.

Rusya ile 13. devriye
Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. Kara devriyesine iki taraftan da dörder olmak üzere 8 kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) eşlik etti.

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