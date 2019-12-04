Havalar soğudu İstanbul'da yılın ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu… İlk kar tanesi İstanbul'a Aralık ayının ortalarında düşebilir. İstanbul'da; havanın bu akşam ve Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. İstanbul genelinde hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülecek. Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Peki İstanbul'a ilk kar ne zaman, hangi tarihte yağacak? İşte İstanbul hava durumu raporu...

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İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da; havanın bu akşam ve Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

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