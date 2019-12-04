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  • 05.12.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 09:30

'a ilk kar ne zaman yağacak? için tarih verildi! (İstanbul raporu)

Artık kış mevsimine geçiş yaptık. luların kafasının bir kenarında ise kar yağışı bulunuyor. ? Sorusu ise vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu sene geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışı geçikti. Uzmanlar bunun küresel ısınma ile alakalı olabileceğini belirtiyorlar. İstanbul'da Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul raporu ve tüm detaylar

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kandilli tarih verdi!

Havalar soğudu İstanbul'da yılın ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu… İlk kar tanesi İstanbul'a Aralık ayının ortalarında düşebilir. İstanbul'da; havanın bu akşam ve Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. İstanbul genelinde hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülecek. Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Peki İstanbul'a ilk kar ne zaman, hangi tarihte yağacak? İşte İstanbul hava durumu raporu...

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İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da; havanın bu akşam ve Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

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