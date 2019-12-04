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Hayatını mahvettiler

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 92 güne girildi. Kızı Mekiye için nöbet tutan acılı anne Hüsniye Kaya, "Polis olmak istiyordu. Yavrumun hayatını mahvettiler" diye ağladı.

Hayatını mahvettiler
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 92 güne girildi. Kızı Mekiye için nöbet tutan acılı anne Hüsniye Kaya, "Polis olmak istiyordu. Yavrumun hayatını mahvettiler" diye ağladı.

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