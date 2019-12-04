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  • 04.12.2019 22:40
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 22:40

Amerikalı oyuncu , Havalimanı'na övgüler yağdırdı

Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen , sosyal medyada Havalimanı'na övgüler yağdırdı. Davi, "Gerçekten harika görünen bir havaalanı. Temiz. Binlerce insan var. Derinliğe, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın." ifadelerini kullandı.


Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen , Twitter'dan paylaştığı videoda, eşi ve bebeğiyle İsveç'in başkenti Stockholm'e gitmek için bekledikleri Havalimanı'na hayran kaldığını söyledi.

İstanbul'a bir tur için geldiğini aktaran ünlü oyuncu, video çektiği sırada bir yandan konuşarak, "İşte Türkiye'de İstanbul Havalimanı'ndayım. Gerçekten harika görünen bir havaalanı. Temiz. Binlerce insan var. Derinliğe, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın." ifadelerini kullandı.

Davi, ve John F. Kennedy dahil ABD'deki havaalanlarının ise insanın içini daralttığını dile getirdi.

Konuşmasının başında ve İstanbul Havalimanı'nı anlattıktan sonra ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasını sert bir dille eleştiren Davi, "ABD'yi yeniden büyük yapma" sözü veren Trump'ın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Robert Davi, ABD'de altyapının döküldüğünü ve Kongre'nin vatandaşlardan aldığı vergiyi boşa harcadığını savundu.

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