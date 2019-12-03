Tokat'ta yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. İlde yaşanan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Yapılan son tahminlere Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek. Peki, Tokat'ta yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen son detaylar...

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek.

Okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz yapılmadı.