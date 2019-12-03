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  • 03.12.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 18:13

Tokat'ta yarın ? 4 Aralık Tokat kar tatili için Valilik ve MEB açıklaması var mı?

Tokat Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili hakkında yapılacak açıklamalar bu kapsamda merak ediliyor. Peki, Tokat'ta yarın ? 4 Aralık Tokat kar tatili son dakika Valilik ve MEB açıklama geldi mi?

Tokat'ta yarın okullar tatil mi?

Tokat'ta yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. İlde yaşanan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Yapılan son tahminlere Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek. Peki, Tokat'ta yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen son detaylar...

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek.

Okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz yapılmadı.

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