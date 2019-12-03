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Teröre ağır darbe

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/ PKK'ya Kasım ayında birçok operasyon yaptı. Aralarında kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin'in de bulunduğu 86 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Teröre ağır darbe
Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/ PKK'ya Kasım ayında birçok operasyon yaptı. Aralarında kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin'in de bulunduğu 86 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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