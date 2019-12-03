Teröre ağır darbe Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/ PKK'ya Kasım ayında birçok operasyon yaptı. Aralarında kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin'in de bulunduğu 86 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

T ürkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/ PKK'ya Kasım ayında birçok operasyon yaptı. Aralarında kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin'in de bulunduğu 86 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. TÜM MANŞETLER