Teröre ağır darbe

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/ PKK'ya Kasım ayında birçok operasyon yaptı. Aralarında kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin'in de bulunduğu 86 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- Güncel
- 03.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.