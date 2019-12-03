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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 21:09

Son dakika: Denizli Bozkurt'ta korkutan ! İşte 3 Aralık son depremler listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 20.55'te 3.8 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Denizli'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.55'te Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.12.03 20:55:02 37.8425 29.6077 7.2 -.- 3.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.03 20:40:15 36.4595 28.7350 6.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.03 20:00:51 39.6662 29.0172 8.4 -.- 1.9 2.1 ILICAKSU-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.12.03 19:17:36 39.6462 29.0285 7.4 -.- 1.7 -.- GOKCELER-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.12.03 19:06:27 39.5155 25.9683 10.5 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.03 18:38:28 39.5078 25.9970 15.8 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.03 17:07:39 39.5540 26.0238 5.4 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.03 16:50:33 36.4777 28.7013 7.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.03 15:27:16 39.1103 27.5083 0.0 -.- 1.6 -.- AZIZIYE-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.12.03 14:54:09 38.3432 27.3302 15.8 -.- 1.7 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) İlksel
2019.12.03 13:54:06 39.5045 26.0652 10.1 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.03 13:03:30 39.3578 29.3393 0.0 -.- 1.3 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.12.03 12:45:59 35.3458 27.1627 1.6 -.- 4.1 4.2 AKDENIZ İlksel

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