Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili hakkında yapılacak açıklamalar bu kapsamda merak ediliyor. Peki, Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Sivas kar tatili son dakika Valilik ve MEB açıklama geldi mi?

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek.

Okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz yapılmadı.