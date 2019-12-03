İP’den Diyanet’e iftira! Belgelerle yalanlandı…

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un Diyanet İşleri Başkanlığı'na attığı iftira Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş'ın Basın Müşaviri Burak Orhan tarafından yalanlandı.

"ÖZEL UÇAKLA İSRAF" YALANI

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinin Cibuti'de bir cami açılışı için 700 bin TL'ye özel uçak kiralandığı yalanını ortaya attı.

Yokuş paylaşımında, "D.İ.B. yöneticileri Cibuti'de açılışı yapılacak bir Cami töreni için Özel uçak kiralayıp 700bin tl'den fazla para harcamışlar. Eğer heyet tarifeli uçakla gitseydi Devlete yükü sadece 70 bin₺ olacaktı. Dinimiz"İsraf Haramdır"diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerini kınıyorum!" ifadelerine yer verdi.

"İDDİA TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

İP Konya Milletvekili Yokuş'un iddiasını Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş'ın Basın Müşaviri Burak Orhan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yalanladı.

Orhan yaptığı paylaşımda tarifeli uçakla gidildiğini kanıtlayan belgeleri paylaşarak, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan 29 Kasım 2019 tarihinde saat 00:55'de kalkan uçakla Cibuti'ye hareket etmiştir ve açılışın yapılacağı sabah saatlerinde Cibuti'ye varmıştır. Sayın Erbaş, Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için Cibuti'de bulunan TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle birlikte caminin açılış töreninin ardından TBMM Başkanımızın uçağıyla Türkiye'ye dönmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti'deki açılış için herhangi bir uçak kiralanmamıştır. İddia tamamen gerçek dışıdır." İfadelerini kullandı.