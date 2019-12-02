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göçmenleri önce darp etti sonra 'ye gönderdi

'de hudut birliği askerleri, yasak bölgede yaptıkları kontrollerde göçmenleri yakaladı. Yasa dışı yollarla geçtikleri 'da gözaltına alınan ler, güvenlik güçlerince dövülerek tarafına bırakıldıklarını iddia etti. uyruklu (23), "Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar" dedi.

Yannis hareket
Edirne'de hudut birliği askerleri, yasak bölgede yaptıkları kontrollerde göçmenleri yakaladı. Yasa dışı yollarla geçtikleri 'da gözaltına alınan ler, güvenlik güçlerince dövülerek tarafına bırakıldıklarını iddia etti. uyruklu Balen Muhammed Zilan (23), "Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar" dedi.

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