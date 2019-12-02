Edirne'de hudut birliği askerleri, yasak bölgede yaptıkları kontrollerde göçmenleri yakaladı. Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da gözaltına alınan mülteciler, güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını iddia etti. İran uyruklu Balen Muhammed Zilan (23), "Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar" dedi.
- Güncel
- 02.12.2019
- Gazete
Yunanistan göçmenleri önce darp etti sonra Türkiye'ye gönderdi
Edirne'de hudut birliği askerleri, yasak bölgede yaptıkları kontrollerde göçmenleri yakaladı. Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da gözaltına alınan mülteciler, güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını iddia etti. İran uyruklu Balen Muhammed Zilan (23), "Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar" dedi.
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