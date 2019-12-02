Kremlin Sözcüsü Dmityriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'y 8 Ocak'ta ziyaret edeceğini açıkladı.

Peskov açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in önemli ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve bölgesel konuların ele alınacağını dile getirdi.

TÜRK AKIM BORU HATTI PROJESİ NEDİR?

Türk Akımı Projesi, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalg az taşınması için inşa edilen boru hattı projesine verilen isimdir.

Projenin önerilmesi ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde yapıldı ve ardından temaslar başladı. Boru hattının taşıma kapasitesi yılda 31,5 milyar metreküp gaz olarak tahmin ediliyor. Türkiye, Türk Akımı Projesi ile yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz alacak ve geriye kalan doğalgaz Avrupa'ya ihraç edecek.

RUS GAZI İÇİN YENİ HAT

Avrupa'ya doğalgazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu. Türk Akımı projesi bu nedenle gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.

HATTIN UZUNLUĞU KAÇ KİLOMETRE?

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımı'nın 910 kilometresi Karadeniz'in altından geçecek. Trakya'dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.

HATTAN NE KADAR GAZ GİDECEK?

Boru hattının planlanan tahmini taşıma kapasitesi yılda 63 milyar metreküp. Türkiye'nin bu projeden yılda yaklaşık 14 milyar metreküp doğalgaz alması ve geriye kalan 49 milyar metreküp gazın Avrupa'ya ihraç edilmesi düşünülüyor. Gazprom, Karadeniz'in altından geçecek hattın tamamını kendisi inşa edecek. Türkiye topraklarından geçecek kısmın ortaklaşa yapılması planlandı.

MAYIS 2015'TE İNŞAAT BAŞLADI

İki ülke arasındaki anlaşmalar doğrultusunda inşaat Mayıs 2015'te başladı. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ile ilgili inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.