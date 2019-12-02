Bakanlığın belirlediği yerlerde ruhsatlı tekne ve kişiler tarafından midyelerin toplanması gerekiyor. Ancak İstanbul'da metaller üzerinden ve kirli sudan toplanan midyeler zehir saçıyor. Tuzla Tersaneler bölgesinden dalgıç kıyafetleri giyinmiş bir grup, sabah 5-6 sıralarında midye çıkartması görüntüleri İstanbul'daki midyelerin halk sağlığını tehdit etmesi konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sabah saatlerinde tekneyle tersanaler bölgesine gelen kaçak avcılar, midyeleri toplayarak uzaklaşıyor. Midyenin güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini ifade eden İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Gıda Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan Özden, "Suyu filtre ederek beslendiği için, suda mevcut bulunan tüm kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliği bünyesine alan indikatör bir mikroorganizma. Yani o bölgede bir kirlik söz konusu ise midyeyi biz indikatör olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda birtakım sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor" dedi.