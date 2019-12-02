Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erdem ve Coşar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
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