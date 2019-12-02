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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 19:38

Başkan Erdoğan'dan down sendromlu judocular ve 'a tebrik

Başkan , 'nda kazanan milli sporcular ve 'ı kutladı.

Başkan Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik

Başkan , Portekiz'de gerçekleştirilen 'nda kazanan milli sporcular ve 'ı kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erdem ve Coşar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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