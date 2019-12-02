Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinin 11.97 kilometre açığındaki deprem, saat 17.43'te, 28.78 kilometre derinlikte kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.12.02 18:32:07 39.8085 41.9707 14.1 -.- 1.7 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2019.12.02 17:47:58 39.5692 26.3007 7.5 -.- 1.5 -.- ERECEK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.12.02 17:43:16 36.1553 30.2967 18.9 -.- 3.0 2.9 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2019.12.02 13:40:47 36.5023 28.6837 1.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.02 13:01:06 37.8253 29.6800 3.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.12.02 12:27:02 38.2887 41.0138 1.1 -.- 2.0 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel

2019.12.02 11:33:16 38.1053 27.1733 7.8 -.- 1.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

2019.12.02 09:01:21 37.3518 35.5563 9.5 -.- 1.2 -.- CAMILI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel

2019.12.02 05:47:16 39.5305 28.2267 6.9 -.- 1.7 -.- DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2019.12.02 02:24:24 39.6497 29.0430 7.4 -.- 2.1 -.- GOKCELER-HARMANCIK (BURSA) İlksel

2019.12.02 01:56:53 40.6430 35.5298 17.2 -.- 1.9 -.- ILGAZI-(AMASYA) İlksel

2019.12.02 00:34:35 35.3878 26.2630 22.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.02 00:22:36 36.7035 27.9718 58.6 -.- 2.8 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2019.12.01 22:00:30 35.4160 28.7845 56.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.01 21:52:18 35.4555 26.3327 6.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.01 21:45:32 40.0208 42.4197 5.0 -.- 2.6 -.- ARPACAYIR-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2019.12.01 21:13:27 34.6730 26.6808 90.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.01 19:58:07 40.0178 25.5597 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.12.01 17:03:37 37.8548 29.6200 8.3 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.12.01 16:52:13 39.7263 26.5573 6.3 -.- 2.2 -.- AKPINAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel