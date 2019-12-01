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NATO Zirvesi görüşmesi

NATO'nun 3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek zirve öncesi yoğun temasları sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu ile Stoltenberg'in NATO zirvesine ilişkin hazırlıkları detaylı şekilde görüştüğüne dikkat çekildi.

NATO Zirvesi görüşmesi
NATO'nun 3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek zirve öncesi yoğun temasları sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu ile Stoltenberg'in NATO zirvesine ilişkin hazırlıkları detaylı şekilde görüştüğüne dikkat çekildi.

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