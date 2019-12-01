NATO Zirvesi görüşmesi

NATO'nun 3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek zirve öncesi yoğun temasları sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu ile Stoltenberg'in NATO zirvesine ilişkin hazırlıkları detaylı şekilde görüştüğüne dikkat çekildi.
- Güncel
- 01.12.2019
- Gazete
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