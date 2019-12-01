Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 2 Aralık il il hava durumu raporu...

SAĞANAK VE KUVVETLİ KAR UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji, sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, kuvvetli kar yağışı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

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