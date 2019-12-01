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  • Son Güncelleme: 01.12.2019 19:24

Başkan Erdoğan Komisyonu’nun yeni başkanı ile görüştü

Başkan , yeni Komisyonu yeni Başkanı 'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin AB üyelik süreci ve güvenli bölgeye Suriye'lilerin dönüşü konuşuldu.

Başkan Erdoğan'dan sürpriz görüşme

Başkan , yeni Komisyonu yeni Başkanı 'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Ursula von der Leyen

Başkan Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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