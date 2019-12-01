Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni AB Komisyonu yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Ursula von der Leyen

Başkan Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.