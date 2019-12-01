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  • Son Güncelleme: 01.12.2019 10:01

ve son ler listesi! En son nerede deprem oldu? ('ta deprem)

, 'ın Sarıkamış ilçesinde saat 09.07'de 4.0 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi. Birçoğunun hissedilmemesine karşın her gün ülkemizde çok sayıda deprem meydana geliyor. Depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler ise AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte ... Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır.

O ilimizde korkutan deprem!

AFAD, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 09.07'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Türkiye'de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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