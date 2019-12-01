Adana'da vahşet! Uyuşturucu bağımlısı evlat annesini öldürdü kardeşleri ise...

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G.'nin (33), uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi (54) başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Durdu G.'nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yer alan 3810 Sokak'taki evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G., önceki gün uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu G. ile tartıştıktan sonra evin camlarını kırdı.
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