Adana'da vahşet! Uyuşturucu bağımlısı evlat annesini öldürdü kardeşleri ise... Adana'da evlat vahşeti yaşandı! Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G.'nin, uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesinin kafasına sert bir cisimle defalarca vurarak feci şekilde öldürdüğü iddia edilen uyuşturucu bağımlısı genç, kardeşi tarafından polise teslim edildi. Oğlu tarafından öldürülen Durdu G.’nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G.'nin (33), uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi (54) başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Durdu G.'nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yer alan 3810 Sokak'taki evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G., önceki gün uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu G. ile tartıştıktan sonra evin camlarını kırdı. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

TÜM MANŞETLER